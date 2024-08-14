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«Енисей» прекратил сотрудничество с американцем Си Джей Брайсом

«Енисей» прекратил сотрудничество с американцем Си Джей Брайсом
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«Енисей» принял решение расстаться с американским атакующим защитником Си Джей Брайсом. Об этом информирует пресс-служба красноярской команды. Сообщается, что игрок не выполнил условия договора.

Как информирует телеграм-канал «Перехват», соглашение красноярского клуба с американцем не вступит в силу, так как последний принял решение не приезжать в Россию.

В прошлом сезоне Брайс выступал за пермскую «Парму». В «Енисей» он перешёл в нынешнее межсезонье. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Си Джей принял участие в 27 матчах. В среднем за игру американец находился на паркете 26 минут и 51 секунду и за это время набирал 13,9 очка, совершал 3,2 подбора, отдавал 3,4 передачи, делал 0,7 перехвата и 0,1 блок-шота.

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