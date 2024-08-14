Гилберт Аренас высказался о решении признать Леброна MVP Олимпиады-2024

Бывший игрок НБА и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас поделился мнением о спорах относительно награды MVP по итогам олимпийского баскетбольного турнира. Напомним, самым ценным игроком был признан лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс. Ранее некоторые эксперты и фанаты высказали мнение, что приз должен был достаться американскому разыгрывающему Стефену Карри.

«Американский комитет не участвовал в голосовании. Так что в этом решении нет предвзятости. Вы просто пытаетесь использовать двухминутный момент и сделать вид, что это происходило на протяжении всей Олимпиады», — сказал Аренас в своём подкасте.

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