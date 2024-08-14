Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилберт Аренас высказался о решении признать Леброна MVP Олимпиады-2024

Гилберт Аренас высказался о решении признать Леброна MVP Олимпиады-2024
Комментарии

Бывший игрок НБА и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас поделился мнением о спорах относительно награды MVP по итогам олимпийского баскетбольного турнира. Напомним, самым ценным игроком был признан лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс. Ранее некоторые эксперты и фанаты высказали мнение, что приз должен был достаться американскому разыгрывающему Стефену Карри.

«Американский комитет не участвовал в голосовании. Так что в этом решении нет предвзятости. Вы просто пытаетесь использовать двухминутный момент и сделать вид, что это происходило на протяжении всей Олимпиады», — сказал Аренас в своём подкасте.

Материалы по теме
Эксперт оценил решение признать Леброна Джеймса MVP Олимпиады-2024

Телохранитель Леброна — ребёнку: дай дорогу королю:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android