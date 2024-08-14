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«Извини, Леброн». Бэйлесс на примере объяснил, почему Джордан превосходит Джеймса

«Извини, Леброн». Бэйлесс на примере объяснил, почему Джордан превосходит Джеймса
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс поделился мнением о дебатах по поводу величайшего баскетболиста в истории.

«Прогуливаясь по торговому центру в Палм-Дезерт, Калифорния, я посмотрел на витрину. Подождите, Леброн только что украл… ой, извините, выиграл титул MVP Олимпийских игр, а в этом магазине продаются футболки Майкла Джордана? Он покинул Чикаго в 1998 году! Извини, Леброн, но ты по-прежнему продолжаешь преследование», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Джеймс принимал участие в Олимпийских играх в Париже в составе сборной США. Американцы выиграли золото, одолев французов в финале, а Леброн был признан самым ценным игроком турнира.

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