«Баскония» подтвердила, что Павел Савков новый сезон будет играть в первой команде

Российский атакующий защитник Павел Савков в следующем сезоне будет выступать в основном составе «Басконии». Об этом информирует пресс-служба команды.

Также в «Басконии» сообщили, что за основную команду будет играть 20-летний сенегальский центровой Усман Ндиайе.

В завершившемся сезоне Савков принял участие в 13 матчах G-лиги НБА за «Бирмингем», в которых в среднем набирал 3,2 очка. После на правах аренды выступал за «Гипускоа» во втором испанском дивизионе. В системе «Басконии» российский баскетболист находится с 16 лет. В настоящий момент Павлу 22 года.

«Баскония» в прошлом сезоне Евролиги дошла до четвертьфинала, где в трёх матчах проиграла мадридскому «Реалу».

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