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Украинский баскетбольный клуб «Прометей» прекратил существование

Украинский баскетбольный клуб «Прометей» прекратил существование
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Баскетбольный клуб «Прометей» (Украина) прекратил деятельность. Об этом рассказал исполнительный директор команды Дмитрий Палийчук, разместив соответствующий пост на своей странице в социальных сетях.

«Уважаемые друзья, болельщики и преданные фанаты! Да, баскетбольный клуб «Прометей» и академия действительно прекращают своё существование. Из-за давления правоохранительных органов наша команда, как и все другие команды СК «Прометей», потеряла поддержку партнёров, которые не готовы нести репутационные издержки из-за участия в нашем проекте», — написал Палийчук.

«Прометей» стал полуфиналистом Еврокубка сезона-2022/2023 и четвертьфиналистом Еврокубка в сезоне-2023/2024.

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