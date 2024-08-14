Марбэри: Коби, Леброн, а Джордана не должно быть в этом рейтинге

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный участник Матча звёзд Стефан Марбэри высказал мнение, что Майкл Джордан не должен упоминаться в разговорах о величайшем баскетболисте в истории, так как он безоговорочно превосходит всех остальных.

«Леброн — великий игрок. Не поймите меня неправильно. Великий, действительно великий. Невероятный. Удивительный. Но лучше ли он, чем Майкл Джордан? Это даже не то же самое. Место Джордана? Многие пытаются определить, но Джордан даже не должен фигурировать в таких разговорах. В рейтинге может быть Коби Брайант, затем – Леброн Джеймс. А после можно говорить обо всех остальных. Даже сравнивать нельзя. Это не одно и то же. Это просто разные миры. Разные менталитеты. Я не знаю, почему в таких разговорах упоминается имя Джордана», — приводит слова Марбэри на своей странице в социальных сетях журналист Брэндон Робинсон.

Майкл Джордан играет с двухлетней Кэти Ледеки в прятки: