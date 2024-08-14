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Майк Миллер: однажды я ударил Шакила, а он даже не заметил этого

Майк Миллер: однажды я ударил Шакила, а он даже не заметил этого
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Бывшие игроки НБА — трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас и чемпион НБА – 2012/2013 Майк Миллер обсудили, какой была бы игра Шакила О'Нила в современной НБА.

Аренас. Если бы Шак играл сейчас, каково бы это было? Он бы набирал в среднем по 60 или по 34 очка?

Миллер. Самый доминирующий большой парень, которого я когда-либо видел в своей жизни. Когда мы защищались против него, то ничего не могли поделать с ним. Ничего нельзя было сделать с этим большим парнем. В половине случаев он даже не замечал, что на нём сфолили. Однажды я так сильно ударил этого засранца, что у меня заболела рука, и я подумал: «Блин, какой плохой большой парень». Он сказал: «Ты меня ударил?» Типа, давай, мужик, тащи свою задницу отсюда.

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