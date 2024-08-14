Кевин Дюрант рассказал, как Леброн собирал команду США Мстителей на Олимпиаду в Париже

35-летний четырёхкратный олимпийский чемпион и игрок клуба «Финикс Санз» Кевин Дюрант рассказал, как звезда НБА Леброн Джеймс, назвавший состав сборной США Мстителями, собирал команду на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«Прошлым летом Леброн начал всем писать, высказывая своё мнение о том, кто, по нашему мнению, должен быть в команде, и спрашивая, все ли хотят играть. Когда мы начали рассылать такие сообщения, я как бы знал, что мы все собираемся вместе и что это будет особенное время в истории.

Я знал, что Стеф [Карри] будет играть. Он никогда раньше не был в олимпийской команде. У него был чемпионат мира, но он хотел олимпийскую медаль. Так что всё было несложно, особенно когда Карри и Джеймс взяли на себя задачу по формированию состава», — приводит слова Дюранта издание The Athletic.

На Олимпиаде-2024 мужская сборная США по баскетболу в финале обыграла команду Франции со счётом 98:87.