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Кевин Дюрант рассказал, как Леброн собирал команду США Мстителей на Олимпиаду в Париже

Кевин Дюрант рассказал, как Леброн собирал команду США Мстителей на Олимпиаду в Париже
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35-летний четырёхкратный олимпийский чемпион и игрок клуба «Финикс Санз» Кевин Дюрант рассказал, как звезда НБА Леброн Джеймс, назвавший состав сборной США Мстителями, собирал команду на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«Прошлым летом Леброн начал всем писать, высказывая своё мнение о том, кто, по нашему мнению, должен быть в команде, и спрашивая, все ли хотят играть. Когда мы начали рассылать такие сообщения, я как бы знал, что мы все собираемся вместе и что это будет особенное время в истории.

Я знал, что Стеф [Карри] будет играть. Он никогда раньше не был в олимпийской команде. У него был чемпионат мира, но он хотел олимпийскую медаль. Так что всё было несложно, особенно когда Карри и Джеймс взяли на себя задачу по формированию состава», — приводит слова Дюранта издание The Athletic.

На Олимпиаде-2024 мужская сборная США по баскетболу в финале обыграла команду Франции со счётом 98:87.

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Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон
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