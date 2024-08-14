Войнаровски: Патрик Миллз подписал контракт с «Ютой Джаз»

После успешного выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже Патрик Миллз подписал однолетний контракт на $ 3,3 млн с «Ютой Джаз». Для 36-летнего австралийского защитника это будет шестая команда за его 16-летнюю карьеру в НБА.

Миллз начал прошлый сезон НБА в составе «Атланты Хоукс», но был отчислен в середине сезона. Позже он присоединился к «Майами Хит», где закончил сезон, набирая в среднем 4 очка, делая 1,1 подбора и 1,1 передачи за игру.

На Олимпиаде-2024 в Париже 36-летний Миллз стал лидером австралийской национальной команды. На своей последней в карьере Олимпиаде он набирал в среднем 16,5 очка, делал 2,3 подбора и 1 передачу.

Ранее в НБА Миллз провёл 10 сезонов в «Сан-Антонио Спёрс», по два в «Бруклин Нетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс», и по полсезона в «Атланте Хоукс» и «Майами Хит».