Отец Йокича объяснил, почему Никола любит простую жизнь и не заводит новых друзей

Отец Николы Йокича Бранислав рассказал, что его сын ценит тесный круг друзей детства и привычный комфорт больше, чем новую дружбу или общественное внимание.

Недавно Никола Йокич завоевал бронзовую медаль в составе сборной Сербии на Олимпиаде 2024 года в Париже, но вместо того, чтобы тратить много времени на празднование этого достижения, он быстро переключил своё внимание на скачки.

«Никола наслаждается простыми вещами в жизни. Мы планируем построить семейный дом и обустроить ипподром, чтобы он мог наслаждаться своей любовью к лошадям. Что ещё ему нужно? Не то чтобы у нас не было летнего домика, лошадей или подобных вещей, но что ещё ему нужно, кроме этого? Может быть, ему стоит заняться рафтингом в Белграде, но какой в этом смысл? Или быть публичной фигурой?

Ему это неинтересно, у него здесь есть любимый бар, куда он ходит по пятницам и субботам с друзьями детства. Он не тусуется с новыми друзьями. Ему трудно принимать новых людей в свой круг, они должны быть из мира баскетбола или лошадей», — приводит слова Бранислава Йокича Sportal.