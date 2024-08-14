Новицки прокомментировал свой обмен из «Милуоки» в «Даллас» в день драфта НБА в 1998 году

46-летний легендарный немецкий баскетболист, специальный советник клуба «Даллас Маверикс» Дирк Новицки прокомментировал свой обмен из клуба НБА «Милуоки Бакс» в «Маверикс» во время драфта-1998.

«Они [Бакс] выбрали меня под девятым номером. Им нужен был Роберт Трейлор, действительно хороший игрок колледжа в Мичигане в то время. Итак, они произвели обмен в день драфта, но я не пошёл на драфт, потому что не не знал, призовут меня в армию или нет… Я был в Германии в тот день.

Я не был уверен и думал, может быть, я буду больше играть в Европе, я никогда вообще не собирался выступать в НБА. Для команд был очень высокий риск взять меня на драфте, и тогда я говорил: «О, я еду в «Барселону» или куда-то ещё»… В тот вечер мне позвонили и сказали: «Милуоки» задрафтовал тебя и обменял в «Даллас»…

На следующий день Дон Нельсон [был тренером «Маверикс» с 1997 по 2005 год] появился в моём родном городе… Отвёз меня обратно в Даллас, и я встретил Стива Нэша, Майкла Финли и некоторых ребят, которые были там. Мне это понравилось, и я сказал: «Я собираюсь остаться здесь».

На секунду там было рискованно, но я думаю, что в «Милуоки» было бы здорово… Много мясных блюд и веселья. Находясь в Далласе, я наслаждался временем. Это мой новый дом. Я до сих пор там живу. В конечном итоге это сработало только в плюс для меня, но я думаю, что в «Бакс» было бы весело», — приводит слова Новицки издание Fadeaway World.

В составе «Далласа» Новицки стал самым ценным игроком регулярного сезона НБА-2006/2007. В 2011 году он привёл команду «Даллас Маверикс» к своему первому в истории чемпионскому титулу, став самым ценным игроком финальной серии.