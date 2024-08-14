«Нет причин для беспокойства». Владелец «Монако» Федорычев — об аресте своих активов

Владелец «Монако» Алексей Федорычев прокомментировал арест своих активов по решению итальянских властей.

«Я отвечу фактами. Сначала я должен сказать, что очень удивлён, что меня представляют как российского олигарха. Я не олигарх, потому что я не разбогател за счет политических связей или приватизации государственных компаний. Я построил свою компанию не в России, а на Украине, начав с нуля, упорным трудом и с помощью моих партнёров и замечательной команды.

Я также не россиянин, а венгр. У меня есть официальный документ, выданный посольством России в Венгрии в апреле этого года, который это подтверждает. Кроме того, я не был в России более 10 лет, а до этого всегда подавал заявление на визу для въезда в Россию как гражданин Евросоюза.

Нет никаких оснований для беспокойства. Процедура в Италии была инициирована по требованию украинских властей, которые уже несколько лет расследуют спор исключительно коммерческого характера, возникший в 2014 году. Хотя эта процедура началась более семи лет назад, у меня нет уголовного статуса. Логично, потому что я не совершал никаких правонарушений.

С 1996 года я инвестировал более $ 1 млрд в инфраструктуру Украины. Мы с партнёрами построили там один из лучших портовых терминалов в Европе. Поскольку таких терминалов в Европе практически нет, я столкнулся с силами, которые хотят захватить мои активы. Именно с этим связаны последние новости, и заслуженный ответ на них будет дан в ближайшее время в правовом поле», — приводит слова Федорычева Nice-Matin.