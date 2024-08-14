Никола Йокич получил неожиданный подарок во время прогулки в Сербии

29-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», Никола Йокич получил в подарок от поклонницы бутылку вина во время прогулки в Сербии.

11 августа завершились Олимпийские игры — 2024 в Париже, во время которых мужская сборная Сербии по баскетболу во главе с Николой Йокичем уступила в полуфинале США, но завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место национальную команду Германии.

В шести играх в рамках Олимпиады Никола Йокич набирал в среднем 18,8 очка, делал 8,7 передачи и 10,7 подбора за матч.

В ходе выступления на Олимпийских играх Никола Йокич в сумме набрал 113 очков, сделал 64 подбора, а также отдал 52 передачи. По всем трём показателям Йокич стал лидером среди всех игроков, которые принимали участие в соревнованиях по баскетболу на Олимпиаде.