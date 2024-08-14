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Никола Йокич получил неожиданный подарок во время прогулки в Сербии

Никола Йокич получил неожиданный подарок во время прогулки в Сербии
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29-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», Никола Йокич получил в подарок от поклонницы бутылку вина во время прогулки в Сербии.

11 августа завершились Олимпийские игры — 2024 в Париже, во время которых мужская сборная Сербии по баскетболу во главе с Николой Йокичем уступила в полуфинале США, но завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место национальную команду Германии.

В шести играх в рамках Олимпиады Никола Йокич набирал в среднем 18,8 очка, делал 8,7 передачи и 10,7 подбора за матч.

В ходе выступления на Олимпийских играх Никола Йокич в сумме набрал 113 очков, сделал 64 подбора, а также отдал 52 передачи. По всем трём показателям Йокич стал лидером среди всех игроков, которые принимали участие в соревнованиях по баскетболу на Олимпиаде.

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10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Вагнер - 18, Вагнер - 16, Шрёдер - 13, Тиман - 11, Обст - 9, Бонга - 6, Уэйлер-Бэбб - 5, Фойгтман - 3, Тайс - 2, Да Силва, Ло, Гиффей
Сербия: Йокич - 19, Мицич - 19, Богданович - 16, Аврамович - 13, Петрушев - 11, Маринкович - 10, Добрич - 5, Плавшич, Йович, Гудурич, Давидовац, Милутинов
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