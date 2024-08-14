Венсан Колле покинет сборную Франции по баскетболу — L'Equipe

У Венсана Колле мало шансов сохранить пост главного тренера сборной Франции по баскетболу, поскольку его контракт с Французской федерацией истёк и организация намерена расстаться с самым успешным специалистом в истории французской сборной. Об этом сообщает репортёр L'Equipe Ян Онона.

Отмечается, что с уходом Нандо Де Коло и Николя Батюма из сборной в ближайшие годы состав команды будет перестроен. Виктор Вембаньяма станет лидером команды, к нему будут подбирать молодых коллег, таких как Закари Рисашер, Александр Сарр, Нолан Траоре и другие.

Наряду с изменением состава, вероятно, будет нанят новый тренер, который будет готовить команду к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Предыдущий контракт Колле был продлён в 2021 году и действовал до конца Олимпийских игр 2024 года в Париже. Колле привёл сборную Франции к восьми медалям — это золото на Евробаскете 2013 года, серебро на Олимпийских играх в Токио и Париже, серебро на Евробаскете 2022 и 2011 годов, бронзы на чемпионатах мира 2014 и 2019 годов и бронза на Евробаскете 2015 года. Столько же медалей Франции принесли все предшественники Колле, вместе взятые.