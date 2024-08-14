Саша Обрадович оценил выступление Сербии на Олимпиаде-2024

Бывший сербский баскетболист, ныне главный тренер «Монако» Саша Обрадович оценил выступление сборной Сербии на Олимпиаде-2024 в Париже, отметив, что завоёванная ими бронзовая медаль «с золотым отливом».

«Для нас всех большая честь и гордость иметь таких спортсменов. Некоторые предварительные матчи показали индивидуальное превосходство американцев, но я был приятно удивлён тем, как мы нейтрализовали эти индивидуальные качества своей хорошей защитой и организованным нападением. Именно так мы контролировали игру.

Сравнивать эту команду со сборной 1996 года некорректно. Было другое время. Та команда, как и команда 1992 года, была, безусловно, лучшей в то время. Сегодня мы играли с лучшими игроками, которые у нас есть, лидируя до последней минуты, чего не было в 1996 году, хотя и тогда была близкая игра.

У нас были шансы обыграть США. Но некоторые действия и решения арбитров помешали нам сотворить чудо. Если бы мы вышли в финал, то могли бы взять золото», — приводит слова Обрадовича Basketnews.