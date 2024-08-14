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Журналист Крис Руссо раскритиковал отношение к победе мужской сборной США на Олимпиаде

Журналист Крис Руссо раскритиковал отношение к победе мужской сборной США на Олимпиаде
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64-летний спортивный аналитик и радиоведущий Кристофер Майкл Руссо, известный по прозвищу Бешеный пёс, раскритиковал отношение публики к победе мужской сборной США на Олимпийских играх — 2024, намекнув, что их путь был довольно простым.

«Мне надоело, что победам мужской сборной США придают большое значение, а уж особенно завоеванию золотой медали. Стеф Карри усыпляет людей? Знаете, самая значимая, трудная золотая медаль в баскетболе, которую мы когда-либо выигрывали, была в 1976 году. А кого они победили в этом году? Они победили Эвана Фурнье!» — приводит слова Руссо издание ClutchPoints.

На Олимпиаде-2024 мужская сборная США по баскетболу в финале обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87.

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Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон
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