Журналист Крис Руссо раскритиковал отношение к победе мужской сборной США на Олимпиаде

64-летний спортивный аналитик и радиоведущий Кристофер Майкл Руссо, известный по прозвищу Бешеный пёс, раскритиковал отношение публики к победе мужской сборной США на Олимпийских играх — 2024, намекнув, что их путь был довольно простым.

«Мне надоело, что победам мужской сборной США придают большое значение, а уж особенно завоеванию золотой медали. Стеф Карри усыпляет людей? Знаете, самая значимая, трудная золотая медаль в баскетболе, которую мы когда-либо выигрывали, была в 1976 году. А кого они победили в этом году? Они победили Эвана Фурнье!» — приводит слова Руссо издание ClutchPoints.

На Олимпиаде-2024 мужская сборная США по баскетболу в финале обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87.