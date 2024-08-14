Алекс Мумбру станет главным тренером сборной Германии по баскетболу — Marca

Бывший главный тренер «Валенсии» Алекс Мумбру — основной кандидат на пост главного тренера сборной Германии по баскетболу. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Алекс Мумбру расстался с «Валенсией» этой весной, после того как испанская команда не смогла выйти в плей-офф Евролиги. Его заменил Педро Мартинес.

Напомним, Гордон Херберт ранее привёл сборную Германии к победе на чемпионате мира 2023 года, где команда в полуфинале обыграла сборную США. Ещё ранее они завоевали бронзу на Евробаскете-2022. На прошедших Олимпийских играх – 2024 в Париже руководимая Хербертом команда заняла четвёртое место.

Ещё в мае было объявлено, что Херберт покинет пост главного тренера сборной Германии после Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ранее у него был контракт с одним из японских клубов, но его действие уже истекло.

Ранее было объявлено, что Гордон Херберт подписал двухлетний контракт с мюнхенской «Баварией» и будет тренировать выступающую в Евролиге команду до 2026 года.