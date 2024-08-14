Бендер — о Джордане времён «Вашингтона»: он не мог делать то, что делает Леброн сейчас

43-летний американский бывший профессиональный баскетболист, игравший за «Индиану Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Джонатан Бендер сравнил текущую форму звезды лиги Леброна Джеймса из клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» и легендарного шестикратного чемпиона Майкла Джордана времён выступления за «Вашингтон Уизардс».

«В этом возрасте [39 лет] Майкл не мог делать то, что делает Леброн сейчас, но он всё ещё мог повлиять на игру, он был способен найти своё место на площадке и также мог набрать 30 очков, верно? И у него всё ещё был победный настрой», — приводит слова Бендера издание Hoopshype.

На прошедших Олимпийских играх — 2024 Леброн Джеймс в составе сборной США завоевал своё третье олимпийское золото, у Джордана — две победы на Олимпиадах.