Новицки намекнул, что из-за него «Даллас» не выбрал Янниса Адетокунбо

46-летний немецкий бывший баскетболист, ставший чемпионом НБА в сезоне-2010/2011, Дирк Новицки намекнул, что в 2013 году стал причиной того, что «Даллас Маверикс» не выбрал греческого баскетболиста Янниса Адетокунбо на драфте НБА.

«На самом деле это забавная история. Я был в тот год на драфте, когда Яннис пришёл в лигу. Итак, у нас был довольно высокий выбор [13-й], потому что у нас был неудачный сезон, и один из наших генеральных менеджеров сказал: «Нам нужно взять в проект Янниса». Он включает видео, и это были размытые кадры из второго дивизиона Греции. Я такой: «Что? Этот парень такой худой. Это забавно выглядит». Это просто показывает, как далеко продвинулась игра, и скауты теперь видят потенциал каждого, и да, Яннис невероятный талант в нашей лиге», — приводит слова Новицки издание Fadeaway World.

Яннис Адетокунбо был выбран на драфте 2013 года командой «Милуоки Бакс» под общим 15-м номером. За свою 11-летнюю карьеру он стал участником семи Матчей всех звёзд. В сезоне-2016/2017 стал первым в истории НБА баскетболистом, который вошёл в топ-20 лучших игроков сезона по очкам, подборам, передачам, перехватам и блок-шотам.

«Маверикс» под 13-м номером выбрали канадского баскетболиста Келли Олиника. И сразу же он был обменян в «Бостон Селтикс» на права на Лукаса Ногейру и два будущих драфт-пика второго раунда. 7 июля 2013 года Олиник подписал контракт новичка с «Селтикс».