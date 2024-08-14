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Матеуш Понитка: перед болельщиками «Партизана» даже соперники играют лучше

Матеуш Понитка: перед болельщиками «Партизана» даже соперники играют лучше
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30-летний польский баскетболист Матеуш Понитка рассказал, что из-за сумасшедшей атмосферы, которую создают болельщики «Партизана», даже соперники начинают играть лучше.

Вместе с тем на самих игроков белградского клуба оказывается большое давление, его прошлый сезон сложился неудачно, и Матеуш покидает «Партизан».

«Это был разочаровывающий сезон для каждого из нас, поэтому в конце мы расстались. Каждая игра имела значение, каждая игра была важна, и мы старались выиграть каждый матч – для клуба и для болельщиков. Они создают потрясающую атмосферу. Сначала нужно привыкнуть к этому, потому что ни у какой другой команды нет такой поддержки. Но зачастую игроки соперника играют по-другому из-за этой атмосферы, которая их подстёгивает, когда они играют против «Партизана», — приводит слова Понитки Basketball Sphere.

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