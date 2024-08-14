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Fadeaway World: «Клипперс» могут совершить обмен и получить Кузму и Брогдона

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» перед началом сезона может совершить обмен с клубом «Вашингтон Уизардс» и заполучить в состав команды Кайла Кузму и Малкольма Брогдона, сообщает издание Fadeaway World.

«Детали возможной сделки: „Клипперс“ получают Кайла Кузму и Малкольма Брогдона; „Уизардс“ получают Нормана Пауэлла, Теренса Мэнна, Пи Джей Такера, Бонса Хиланда и возможность обмена пиками первого раунда в 2030 году», — говорится в статье Fadeaway World.

После окончания сезона-2023/2024 34-летняя звезда калифорнийской команды Пол Джордж покинул клуб и подписал четырёхлетний контракт с организацией «Филадельфия Сиксерс», по условиям которого в общей сложности за четыре сезона сможет заработать $ 212 млн.