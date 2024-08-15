БК «Барселона» переводит перспективного защитника Дама Сарра в основной состав

БК «Барселона» объявил, что переводит перспективного 18-летнего защитника Дама Сарра в основной состав.

В прошлом сезоне Евролиги Дам Сарр провёл два матча. Он провёл на площадке три минуты игрового времени и не реализовал все три своих броска. В испанской лиге, где он дебютировал в сезоне-2022/2023, он сыграл в пяти матчах, набирая в среднем 2,6 очка за игру.

Ожидается, что итальянец Сарр, вероятно, будет иметь значительно больше игрового времени в следующем сезоне, а в 2025 году будет выставлен на драфт НБА.

Представляя Италию на Евробаскете ФИБА U18 2024 года, Сарр набирал в среднем 13,4 очка, делал 6,3 подбора, 4,7 передачи, 3,1 перехвата и 0,7 блок-шота в семи матчах.

Ещё ранее он выступал на международной арене на Евробаскете U16 2022 года и Евробаскете U18 2023 года.