Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бывший центровой УГМК из сборной Франции заявила о завершении карьеры

Бывший центровой УГМК из сборной Франции заявила о завершении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

37-летняя французская баскетболистка Сандрин Груда объявила о завершении своей профессиональной карьеры.

«Я чувствую себя хорошо, когда думаю о своей карьере. Я горжусь собой из-за того, что думаю о том, откуда я родом – Мартиника, остров в Карибском море. Один тренер сказал мне, что в баскетболе ты не будешь помнить кубки и медали. Ты будешь помнить отношения и людей, с которыми ты строил эти цели. Это именно то.

Я помню, сколько времени мы потратили на достижение целей и разговоры об этом. Мы строили дружеские отношения, и для меня это было прекрасно. Просто иметь возможность общаться с этими людьми. Но при этом всём я была в баскетболе не для болтовни, а для побед и прекрасных результатов», — написала Груда в социальных сетях.

Сандрин Груда в марте 2007 года подписала контракт с екатеринбургским УГМК. В апреле 2007 года на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) была выбрана в первом раунде под общим 13-м номером командой «Коннектикут Сан».

За свою карьеру стала чемпионкой WNBA в 2016 году в составе «Лос-Анджелес Спаркс», в составе сборной Франции выиграла чемпионат Европы в 2009 году, четырежды становилась серебряным призёром чемпионата Европы (2013, 2015, 2019, 2021), и дважды завоёвывала серебряную медаль Олимпийских игр (2012, 2024).

В матче за третье место домашней Олимпиады-2024 в Париже сборная Франции обыграла команду Бельгии. Груда стала лучшим игроком своей команды, набрав 17 очков.

ЧЕ-2023 (ж) . 1/2 финала
24 июня 2023, суббота. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
67 : 63
Франция
Бельгия: Мессеман - 24, Ванло - 18, Аллеман - 10, Линскенс - 7, Делар - 3, Мунунга - 2, Лисова-Мбака - 2, Резимон - 1, Раметт, Гелдоф, Массей, Массей
Франция: Груда - 17, Шартеро - 13, Фоту - 9, Бадьян - 8, Вукосавлевич - 5, Салаун - 5, Мишель - 3, Туре - 3, Фоппосси, Рупер, Лакан, Бернье
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android