Бывший центровой УГМК из сборной Франции заявила о завершении карьеры

37-летняя французская баскетболистка Сандрин Груда объявила о завершении своей профессиональной карьеры.

«Я чувствую себя хорошо, когда думаю о своей карьере. Я горжусь собой из-за того, что думаю о том, откуда я родом – Мартиника, остров в Карибском море. Один тренер сказал мне, что в баскетболе ты не будешь помнить кубки и медали. Ты будешь помнить отношения и людей, с которыми ты строил эти цели. Это именно то.

Я помню, сколько времени мы потратили на достижение целей и разговоры об этом. Мы строили дружеские отношения, и для меня это было прекрасно. Просто иметь возможность общаться с этими людьми. Но при этом всём я была в баскетболе не для болтовни, а для побед и прекрасных результатов», — написала Груда в социальных сетях.

Сандрин Груда в марте 2007 года подписала контракт с екатеринбургским УГМК. В апреле 2007 года на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) была выбрана в первом раунде под общим 13-м номером командой «Коннектикут Сан».

За свою карьеру стала чемпионкой WNBA в 2016 году в составе «Лос-Анджелес Спаркс», в составе сборной Франции выиграла чемпионат Европы в 2009 году, четырежды становилась серебряным призёром чемпионата Европы (2013, 2015, 2019, 2021), и дважды завоёвывала серебряную медаль Олимпийских игр (2012, 2024).

В матче за третье место домашней Олимпиады-2024 в Париже сборная Франции обыграла команду Бельгии. Груда стала лучшим игроком своей команды, набрав 17 очков.