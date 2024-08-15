«Хочу учиться у него». Вембаньяма назвал игрока, приёмы у которого хочет позаимствовать

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма признался, что лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант является его любимым игроком с детства. Вембаньяма также отметил, что намерен учиться у 35-летнего баскетболиста.

«Очевидно, он [Кевин Дюрант] мой любимый игрок с детства. Он стал моим любимым игроком. Я прямо сказал ему, что хочу учиться у него и, возможно, позаимствовать всего один или два его секретных приёма», — сказал Вембаньяма во время эфира французского телевидения.

В минувшем регулярном сезоне Вембаньяма принял участие в 71 матче, набирая в среднем 21,4 очка, 10,6 подбора и 3,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,5. Отметим, что по итогам минувшего финала Олимпиады-2024 по баскетболу сборная Франция уступила сборной США.