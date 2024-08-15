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Журналист рассказал, каким образом проводилось голосование на MVP ОИ-2024 в баскетболе

Журналист рассказал, каким образом проводилось голосование на MVP ОИ-2024 в баскетболе
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Журналист ESPN Брайан Уиндхорст раскрыл подробности голосования за звание самого ценного игрока (MVP) на последних Олимпийских играх в Париже по баскетболу. Напомним, награду в итоге забрал лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс.

«MVP Олимпиады — эта награда настолько нова, что это только второй раз, когда она вручается в современную эпоху. Поэтому люди даже не задумываются об этом серьёзно. Мне сказали, что СМИ голосуют за эту награду. Якобы QR-код для голосования был размещён на стене. Голосование открылось во время полуфиналов», — сказал Уиндхорст в рамках подкаста Hoop Collective Podcast.

На Олимпийских играх — 2024 39-летний Джеймс завоевал свою третью золотую медаль в профессиональной карьере после того, как сборная США победила сборную Франции в финале. Следующие Олимпийские игры состоятся в Лос-Анджелесе в 2028 году.

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