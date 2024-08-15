Стивен Эй Смит объяснил, почему Карри, а не Леброн заслужил стать MVP на ОИ-2024

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит высказал мнение, что звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу Стефен Карри должен быть признан MVP Олимпийских игр 2024 года в Париже в баскетболе.

«Я думал, что Стефен Карри заслужил звание MVP. Не потому, что Леброн не был великолепен, потому что он был. Но когда ты играешь решающую роль в ключевых моментах и обеспечиваешь победу в двух захватывающих матчах — против Сербии и затем Франции, ты заслуживаешь этой награды», — сказал Смит во время собственного подкаста.

Отметим, что Карри вместе с Леброном Джеймсом (США), Деннисом Шрёдером (Германия), Виктором Вембаньямой (Франция) и Николой Йокичем (Сербия) вошёл в символическую сборную олимпийского баскетбольного турнира в Париже. Сборная США завоевала золотые медали, в финале победив Францию.