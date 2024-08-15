Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Эй Смит объяснил, почему Карри, а не Леброн заслужил стать MVP на ОИ-2024

Стивен Эй Смит объяснил, почему Карри, а не Леброн заслужил стать MVP на ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит высказал мнение, что звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу Стефен Карри должен быть признан MVP Олимпийских игр 2024 года в Париже в баскетболе.

«Я думал, что Стефен Карри заслужил звание MVP. Не потому, что Леброн не был великолепен, потому что он был. Но когда ты играешь решающую роль в ключевых моментах и обеспечиваешь победу в двух захватывающих матчах — против Сербии и затем Франции, ты заслуживаешь этой награды», — сказал Смит во время собственного подкаста.

Отметим, что Карри вместе с Леброном Джеймсом (США), Деннисом Шрёдером (Германия), Виктором Вембаньямой (Франция) и Николой Йокичем (Сербия) вошёл в символическую сборную олимпийского баскетбольного турнира в Париже. Сборная США завоевала золотые медали, в финале победив Францию.

Сейчас выбирают:
Леброну вручили звание MVP Олимпиады. Карри, Йокич или Вембаньяма были намного хуже?
Рейтинг
Леброну вручили звание MVP Олимпиады. Карри, Йокич или Вембаньяма были намного хуже?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android