Перкинс составил топ-5 разыгрывающих в истории НБА, включив трёх игроков прошлого

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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс представил собственную пятёрку лучших разыгрывающих в истории североамериканской лиги.

В рейтинге Перкинса защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри занимает первое место, Мэджик Джонсон — второе, а Оскар Робертсон — третье. Четвёртое и пятое места в списке лучших принадлежат защитнику «Лос-Анджелес Клипперс» Расселлу Уэстбруку и Джону Стоктону соответственно.

Выбор Кендрика Перкинса Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что по итогам минувших Олимпийских играх, которые прошли в Париже, Стефен Карри в составе сборной США по баскетболу завоевал золотые медали, которые стали первыми в карьере четырёхкратного чемпиона НБА. Напомним, в финале американская команда обыграла сборную Франции.