Джейсон Тейтум рассказал о сложностях адаптации в сборной США на Олимпиаде в Париже

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился своими мыслями о своём ограниченном времени на площадке во время недавних Олимпийских игр в Париже в составе сборной США по баскетболу.

«Я не могу соврать, это было действительно сложно. Особенно после того, как я достиг самого большого успеха, выиграв чемпионат, и затем оказался в совершенно новой ситуации, в которой мне пришлось адаптироваться.

Но я не хотел быть в центре внимания и не хотел, чтобы моя личная ситуация влияла на команду. Поэтому я просто оставался профессионалом, приходил на работу каждый день и оставался готовым к любым вызовам», — приводит слова Тейтума Boston Globe.

Браун и Тейтум отработали одну комбинацию на тренировке: