Чемпион НБА поддержал Керра в вопросе распределения игрового времени на Олимпиаде

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон встал на защиту главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу Стива Керра, подвергшегося критике за ограничение игрового времени Джейсона Тейтума на прошедших Олимпийских играх в Париже.

«Самое странное в американском баскетболе — мы хотим, чтобы игроки забыли о своих личных интересах и играли как команда. Но одновременно мы постоянно задаём вопрос, как это повлияет на их самолюбие. Послушайте, невозможно дать всем игрокам одинаковое время на площадке.

Кей Ди выходит на площадку и набирает 22 очка в первой половине, но эти минуты могли бы принадлежать Джейсону Тейтуму. Итак, я думаю, что сложно создать конкурентоспособную команду, если вы пытаетесь обеспечить равное время на площадке и удовлетворить всех суперзвёзд, давая им по 15-18 минут», — заявил Джефферсон во время подкаста Come and Talk 2.