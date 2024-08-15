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Владелец клуба Евролиги назвал лучшего баскетболиста в истории после Майкла Джордана

Владелец клуба Евролиги назвал лучшего баскетболиста в истории после Майкла Джордана
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Владелец греческого «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос считает центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича лучшим игроком в истории баскетбола после члена Зала славы и шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана.

«Йокич — лучший игрок после Майкла Джордана», — приводит слова Яннакопулоса Fadeaway World.

В шести играх в рамках Олимпиады-2024 в Париже Никола Йокич набирал в среднем 18,8 очка, делал 8,7 передачи и 10,7 подбора за матч в составе сборной Сербии. Его команда уступила в полуфинале США.

В 2023 году 29-летний Йокич вместе с «Денвером» стал чемпионом НБА, став MVP финала. Это было первое чемпионство в истории франшизы.

Напомним, в сезоне НБА-2023/2024 «Наггетс» не смогли преодолеть барьер второго раунда плей-офф, уступив в серии «Миннесоте Тимбервулвз» (3-4).

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