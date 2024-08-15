Станислав Ильницкий стал шестым капитаном в истории «Пармы»

«Парма» определилась с капитаном команды на сезон-2024/2025. Им стал тяжёлый форвард Станислав Ильницкий.

«Я благодарен руководству и тренерскому штабу за то, что дали мне возможность быть капитаном в «Парме». Хочу сказать спасибо, от меня буду делать всё зависящее в раздевалке, на площадке, по работе с молодыми», — сказал 30-летний Ильницкий в интервью пресс-службе клуба.

Отметим, что Станислав стал шестым капитаном в истории команды из Перми. Он присоединился к «Парме» в мае 2023 года. Ранее Ильницкий выступал за УНИКС, «Локомотив-Кубань» и подмосковные «Химки».

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Парма» не смогла преодолеть барьер четвертьфинала Единой лиги ВТБ, уступив в серии «Локомотиву-Кубань» (0-3).