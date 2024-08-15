Президент «Локо» Ведищев оценил первую тренировку команды в качестве главного тренера

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев, ставший главным тренером команды, оценил первую тренировку под своим руководством.

«Баскетбол никогда не перестаёт приносить новые эмоции. Об этом я снова думал утром, когда вёл первую тренировку своей команды. Очень рад видеть горящие глаза игроков. Поэтому думаю, что всё у нас будет хорошо. Работы предстоит много, но мы знаем, что нужно делать, и у нас есть детальный план.

Главное — мы должны показывать напор, ум и качество именно в те моменты, когда игра не идёт. Когда у нас всё получается, мы можем победить любого. Сложности возникают именно тогда, когда что-то перестаёт получаться. Так что наша основная задача — научиться перестраиваться в сложные моменты, чтобы переламывать ход матчей, которые складываются не так, как нам хочется. Особенно важно это будет в плей-офф.

Мы рассчитываем на длину своей скамейки — этот фактор будет иметь первостепенное значение. У нас есть опытные игроки, есть талантливая молодёжь — будем выстраивать игру так, чтобы каждый чётко понимал свою роль и чувствовал себя уверенно на площадке», — написал Ведищев в своём телеграм-канале.

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Напомним, на своём новом посту Ведищев сменил словенского специалиста Александра Секулича, покинувшего клуб 10 августа.