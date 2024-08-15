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«Лучше заткнись». Чарльз Баркли ответил Перкинсу после победы США в одном из матчей

«Лучше заткнись». Чарльз Баркли ответил Перкинсу после победы США в одном из матчей
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Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли в грубой форме ответил бывшему игроку североамериканской лиги Кендрику Перкинсу. 20 июля сборная США провела товарищеский матч с командой Южного Судана в рамках подготовки к Олимпиаде-2024, где американцы одержали победу с небольшим перевесом в счёте — 101:100.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
20 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
США
Окончен
101 : 100
Южный Судан
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер, Поттер, Гэллоуэй, Хэйс
Южный Судан: Омот, Джонс, Малуадж, Куол, Куани, Шайок, Денг, Джок, Габриэль, Деч

Игры такого типа побудили Баркли заявить, что США не должны подвергаться испытаниям и обязаны доминировать. В ответ Перкинс назвал точку зрения Баркли «глупой» и подчеркнул, что команда Стива Керра должна пройти проверку.

Чарльз на YouTube-канале LeBatardShow отреагировал на слова Кендрика следующим образом: «Давайте не будем говорить о человеке, который в среднем набирал всего пять очков за игру. Я не хочу опускаться до такого уровня. Если твой средний результат — пять очков за игру, лучше заткнись».

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