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Вембаньяма имеет больше блок-шотов, чем 84,5% всех игроков НБА за всю историю

Вембаньяма имеет больше блок-шотов, чем 84,5% всех игроков НБА за всю историю
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Предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) станет для центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы вторым в профессиональной карьере. Отметим, что по итогам дебютного сезона 20-летний баскетболист был признан лучшим новичком.

Как сообщает статистический портал Extra Muse в социальных сетях, Вембаньяма оформил больше блок-шотов, чем 84,48% всех игроков НБА за всю историю лиги с тех пор, как начали фиксировать данный статистический показатель. Добавим, что в сезоне-2023/2024 француз занял второе место в голосовании на лучшего игрока оборонительного плана, уступив соотечественнику Руди Гоберу.

В минувшем регулярном сезоне центровой принял участие в 71 матче, набирая в среднем 21,4 очка, 10,6 подбора и 3,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,5. Отметим, что по итогам финала Олимпиады-2024 по баскетболу сборная Франция уступила сборной США.

Момент с Вембаньямой:
Это стоит вашего внимания! Стефен Карри поигрался с 224-сантиметровым Вембаньямой
Фото
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