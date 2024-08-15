Скандальный баскетболист Росс Уайт выиграл праймериз в Сенат США от штата Миннесота

Бывший игрок НБА Ройс Уайт победил своего оппонента Джо Фрейзера на республиканских праймериз в Сенат США от Миннесоты. По данным CBS News, ожидалось, что Фрейзер выиграет гонку, но он проиграл, набрав всего 29% голосов. Уайт набрал 38%.

Республиканская партия Миннесоты поддержала Уайта в мае, несмотря на то что его подозревали в возможных нарушениях правил финансирования избирательной кампании, поскольку он якобы потратил тысячи долларов, полученных от доноров, в стриптиз-клубе. Уайт — ярый сторонник бывшего президента Дональда Трампа и противник движения ЛГБТ*.

Напомним, Ройс Уайт страдает психологическим расстройством, из-за которого сыграл всего три матча в НБА (за «Сакраменто Кингз»), однако, по его словам, сейчас с этим проблем нет.

* — запрещённая в РФ организация