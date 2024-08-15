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Форвард «Уралмаша»: ЦСКА — это сильнейший клуб, и с ним всегда было сложно играть

Форвард «Уралмаша»: ЦСКА — это сильнейший клуб, и с ним всегда было сложно играть
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Новоиспечённый 29-летний лёгкий форвард екатеринбургского «Уралмаша» Евгений Белянков поделился своим мнением о серии прошлого плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, когда он выступал за красноярский «Енисей».

«Чего не хватило тогда в серии с ЦСКА? Наверное, опыта. «Енисей» не так часто был в плей-офф. Для меня это вообще первый плей-офф за всю мою карьеру в Лиге ВТБ. У ЦСКА был свой стимул — новый тренер. Ребятам нужно было доказывать своё место в лиге. ЦСКА — это сильнейший клуб, и с ним всегда было сложно играть», — приводит слова Белянкова официальный сайт «Уралмаша».

ЦСКА вернул себе титул чемпиона Единой лиги, обыграв в финале казанский УНИКС со счётом 4-1. Ранее армейцы обыграли в полуфинале «Зенит» из Санкт-Петербурга (4-2). Красноярцы же завершили борьбу за трофей на стадии четвертьфинала, уступив ЦСКА со счётом 0-3. Это чемпионство стало для московского клуба первым с 2021 года.

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