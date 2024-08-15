Евгений Белянков: рад, что вписал свою фамилию в историю белорусского баскетбола

Белорусский новичок «Уралмаша» Евгений Белянков, минувший сезон проведший в красноярском «Енисее», рассказал об ощущениях, которые испытал после своего первого в карьере выхода в плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Что ощущал, когда впервые вышел в плей-офф? Это, безусловно, было приятно. Не так много белорусов играли в плей-офф ВТБ – их можно пересчитать по пальцам одной руки. Я рад, что вписал свою фамилию в историю», – сказал Белянков в интервью пресс-службе «Уралмаша».

Напомним, в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ минувшего сезона «Енисей» уступил в серии столичному ЦСКА (0-3), который впоследствии стал обладателем чемпионского титула.

29-летний Белянков присоединился к команде из Екатеринбурга 29 мая.