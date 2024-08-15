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В «Енисее» ответили на вопрос о причинах прекращения сотрудничества с Си Джей Брайсом

В «Енисее» ответили на вопрос о причинах прекращения сотрудничества с Си Джей Брайсом
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Генеральный директор красноярского «Енисея» Владимир Петроковский ответил на вопрос о причинах расставания с американским атакующим защитником Си Джей Брайсом.

«Там же написано, что по причине невыполнения игроком условий договора. Были условия в договоре, которые он не выполнил, поэтому и расстались. Какая конкретика? А зачем сотрясать воздух? Человек не выполнил условия контракта — мы его расторгли», — приводит слова Петроковского «Матч ТВ».

Ранее телеграм-канал «Перехват» сообщал, что соглашение красноярского клуба с американцем не вступит в силу, так как последний принял решение не приезжать в Россию.

В прошлом сезоне Брайс выступал за пермскую «Парму». В «Енисей» он перешёл в нынешнее межсезонье. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Си Джей принял участие в 27 матчах.

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