Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Брат Стефена Карри объяснил, почему футбольный «Реал» продолжит побеждать в новом сезоне

Брат Стефена Карри объяснил, почему футбольный «Реал» продолжит побеждать в новом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Баскетболист «Шарлотт Хорнетс» Сет Карри, являющийся младшим братом звезды НБА и «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, назвал причины, по которым мадридский «Реал» продолжит доминировать в европейском футболе в новом сезоне.

«Выиграл Ла Лигу с разницей в 10 очков в прошлом сезоне. Подписал Килиана Мбаппе как свободного агента. Куртуа и Милитао полностью здоровы…» — написал Сет Карри в социальных сетях.

Отметим, что младший из братьев Карри часто признавался в своей любви к «Реалу». Ранее в июне он был замечен на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, где стал свидетелем того, как испанский гранд поднял над головой трофей Лиги чемпионов УЕФА в 15-й раз.

Напомним, вчера, 14 августа, «сливочные» стали обладателями Суперкубка УЕФА, обыграв «Аталанту» (2:0).

Материалы по теме
Керр прокомментировал битву братьев Карри, за которой наблюдал их отец
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android