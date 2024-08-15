Брат Стефена Карри объяснил, почему футбольный «Реал» продолжит побеждать в новом сезоне

Баскетболист «Шарлотт Хорнетс» Сет Карри, являющийся младшим братом звезды НБА и «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, назвал причины, по которым мадридский «Реал» продолжит доминировать в европейском футболе в новом сезоне.

«Выиграл Ла Лигу с разницей в 10 очков в прошлом сезоне. Подписал Килиана Мбаппе как свободного агента. Куртуа и Милитао полностью здоровы…» — написал Сет Карри в социальных сетях.

Отметим, что младший из братьев Карри часто признавался в своей любви к «Реалу». Ранее в июне он был замечен на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, где стал свидетелем того, как испанский гранд поднял над головой трофей Лиги чемпионов УЕФА в 15-й раз.

Напомним, вчера, 14 августа, «сливочные» стали обладателями Суперкубка УЕФА, обыграв «Аталанту» (2:0).