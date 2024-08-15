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Белянков ответил на вопрос, стал ли Вергун главной причиной его перехода в «Уралмаш»

Белянков ответил на вопрос, стал ли Вергун главной причиной его перехода в «Уралмаш»
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Белорусский новичок «Уралмаша» Евгений Белянков, минувший сезон проведший в красноярском «Енисее», ответил на вопрос, стал ли его бывший тренер Ростислав Вергун, ныне возглавляющий команду из Екатеринбурга, основной причиной его перехода.

«Первое предложение от «Уралмаша» я услышал как раз от Ростислава Николаевича – он сказал, что хотел бы видеть меня в своей команде. После окончания прошедшего сезона я уже начал обсуждать это со своим агентом.

Долго ли думал о переходе? Если честно, было сложно покидать «Енисей». После такого сезона мы стали как одна семья. Но это спорт, это бизнес, поэтому я и оказался в «Уралмаше», – сказал Белянков в интервью пресс-службе уральской команды.

Напомним, ранее Белянков выступал под руководством Вергуна в «Минске».

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