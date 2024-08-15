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Кармело Энтони объяснил, почему ставит сборную США 2008 года выше, чем «Дрим-тим» 1992-го

Кармело Энтони объяснил, почему ставит сборную США 2008 года выше, чем «Дрим-тим» 1992-го
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Экс-баскетболист НБА, трёхкратный олимпийский чемпион в составе сборной США Кармело Энтони считает национальную команду «звёздно-полосатых» 2008 года выше легендарной «Дрим-тим» 1992-го.

«Я думаю, что «Дрим-тим» 1992 года — это то, что определило уровень доминирования США на международной арене. Так что это был первый раз, когда все лучшие парни собрались вместе и вышли на передовую мирового баскетбола.

В 2008 году мы смогли собрать команду на основе «Дрим-тим», потому что мы знали, что для того, чтобы это сработало, нам нужно привлечь лучших из лучших, сливки общества. Мы не хотели, чтобы нас сравнивали с командой 92 года.

Мы хотели быть своей собственной командой, иметь свою собственную энергию, поэтому я думаю, что в 2008 году нам это преимущество помогло отыграться после поражений в 2004 и 2006 годах.

Так что тот факт, что мы смогли вот так оправиться, объединиться и собрать лучших игроков, всех лучших ребят на тот момент, 2008 год определённо стал для меня более особенным, чем что-либо ещё.

В топе моего рейтинга — 2008 год, из-за того давления, с которым мы столкнулись в 2008 году. Те другие команды не чувствовали такого давления. Мы чувствовали его», — сказал Энтони в интервью Basket News.

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