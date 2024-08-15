О'Нил: сборная США образца 1994 года легко бы обыграла «Дрим-тим» Джордана

Легендарный американский баскетболист, комментатор, баскетбольный телеэксперт, рэпер, а также актёр и диджей Шакил О'Нил заявил, что сборная США образца 1994 года не испытала бы проблем с легендарной «Дрим-тим» 1992 года.

«Я попал в «Дрим-тим»-2, но это были матчи чемпионата мира. Я не попал в команду 1992 года, но они хотели меня умилостивить и включили в команду 1994 года. Потом они включили меня в «Дрим-тим»-3. Это была шутка… Теперь это не так легко. Я знаю, что у вас есть Леброн и все те парни, но это будет не так легко, как раньше. Теперь разрывы действительно сокращаются. «Дрим-тим»-2 могла уничтожить «Дрим-тим»-1. 1994 год — это «Дрим-тим»-2, и мы могли бы победить Джордана… легко», — сказал О'Нил в подкасте BIG.