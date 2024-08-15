«Этого никогда не случится». Источник в НБА — о Леброне и Карри в одной команде

Известный журналист и инсайдер Сэм Амико прокомментировал слухи о том, что звёзды НБА Леброн Джеймс и Стефен Карри однажды будут выступать в одном клубе НБА.

«Неназванный аналитик на самом деле сказал что-то о том, что Леброн и Стеф однажды станут одноклубниками? Это никогда не случится. Они никогда больше не будут снова в одной команде. Определённо, у них здорово получилось на Олимпиаде. Но больше партнёрами по команде они не станут никогда», — написал Амико в социальных сетях.

Напомним, Карри вместе с Джеймсом (США), Деннисом Шрёдером (Германия), Виктором Вембаньямой (Франция) и Николой Йокичем (Сербия) вошли в символическую сборную олимпийского баскетбольного турнира в Париже. Сборная США завоевала золотые медали, в финале победив Францию.