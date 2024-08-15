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Анзулович вместе с баскетболистами «Самары» посетил матч футбольных «Крыльев Советов»

Анзулович вместе с баскетболистами «Самары» посетил матч футбольных «Крыльев Советов»
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Пресс-служба «Самары» в официальном аккаунте клуба «ВКонтакте» опубликовала видео, в котором показала болельщикам, как главный тренер Дражен Анзулович в компании нескольких игроков мужской и женской команды поддержал футбольные «Крылья Советов» в матче с московским «Спартаком» на «Солидарность Арене» вчера, 14 августа.

На видеоролике сам наставник волжан и баскетболисты поделились эмоциями от посещения матча Кубка России по футболу.

Видео доступно на странице БК «Самара» «ВКонтакте»

Напомним, в этой игре «Крылья Советов» уступили со счётом 0:3.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ «Самара» под руководством Анзуловича вышла в плей-офф с восьмым номером посева и уступила УНИКСу в первом раунде со счётом 0-3. Хорватский специалист возглавил клуб в апреле 2023 года.

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