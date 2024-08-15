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«Хочется посмотреть на ваш город». Брайант Кроуфорд сообщил о прибытии в Саратов

«Хочется посмотреть на ваш город». Брайант Кроуфорд сообщил о прибытии в Саратов
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Новоиспечённый американский разыгрывающий «Автодора» Брайант Кроуфорд обратился к саратовским болельщикам по прилёте в город на Волге.

«Всем привет! Только что прибыл в Саратов. Только-только прилетел в аэропорт. Рад наконец попасть в этот город, встретиться с партнёрами, тренерским штабом. Хочется посмотреть на ваш город», — сказал 27-летний Кроуфорд в видеоролике, размещённом в официальном телеграм-канале «Автодора».

Напомним, американец подписал контракт с саратовским клубом 1 августа сроком на один сезон.

На профессиональном уровне баскетболист выступает с 2018 года. За время своей карьеры ему удалось поиграть за такие европейские команды, как «Хапоэль Гильбоа Галил», «Реджо Эмилия», а также «Игокеа».

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