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Адетокунбо установил олимпийский рекорд века по средней результативности на одних Играх

Адетокунбо установил олимпийский рекорд века по средней результативности на одних Играх
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо стал автором рекорда ХХI века по средней результативности в рамках одних Олимпийских игр.

Как сообщает ФИБА, в четырёх сыгранных матчах в Париже 29-летний Адетокунбо в среднем набирал 25,8 очка за игру.

Предыдущий рекорд принадлежал испанцу Рики Рубио, который на Играх-2020 в Токио показал среднюю результативность в 25,5 очка за встречу. Третьим в данном рейтинге является хорват Боян Богданович, который в 2016 году набирал в среднем 25,3 очка за матч на Играх в Рио-де-Жанейро.

Тем не менее сверхрезультативность Адетокунбо не помогла греческой команде добраться до медалей. В четвертьфинале она уступила сборной Германии со счётом 63:76.

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