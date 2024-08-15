Бывший игрок НБА назвал игрока, благодаря которому Карри выиграл два титула

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рашад Маккантс считает, что именно фактор Кевина Дюранта позволил звёздному разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри выиграть два из своих четырёх чемпионств в НБА.

«Если бы Кевин Дюрант действительно хотел занять твёрдую позицию, он был бы MVP, потому что он, вероятно, лучший игрок в сборной США.

Он ростом семь футов, и он может бросать так же хорошо, как Стеф Карри, и он привёл Стефа к двум чемпионствам. Так что он может тоже чувствовать себя частью успеха Стефа», — приводит слова Маккантса Fadeaway World.

Напомним, Дюрант выступал за «Уорриорз» с 2016 по 2019 год. На данный момент звёздный форвард защищает цвета «Финикс Санз».