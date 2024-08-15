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Бывший игрок НБА назвал игрока, благодаря которому Карри выиграл два титула

Бывший игрок НБА назвал игрока, благодаря которому Карри выиграл два титула
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рашад Маккантс считает, что именно фактор Кевина Дюранта позволил звёздному разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри выиграть два из своих четырёх чемпионств в НБА.

«Если бы Кевин Дюрант действительно хотел занять твёрдую позицию, он был бы MVP, потому что он, вероятно, лучший игрок в сборной США.

Он ростом семь футов, и он может бросать так же хорошо, как Стеф Карри, и он привёл Стефа к двум чемпионствам. Так что он может тоже чувствовать себя частью успеха Стефа», — приводит слова Маккантса Fadeaway World.

Напомним, Дюрант выступал за «Уорриорз» с 2016 по 2019 год. На данный момент звёздный форвард защищает цвета «Финикс Санз».

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