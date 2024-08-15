Мама Дончича поделилась архивной фотографией с Лукой-подростком

Мирьям Потербин, мама звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича, сделала репост в социальных сетях публикации аккаунта фанатов её сына, в которой была представлена её архивная фотография с Лукой в подростковом возрасте.

На фото женщина вместе с сыном стоит на баскетбольном матче в майках сборной Словении.

Фото: Соцсети фан-клуба Луки Дончича

Напомним, в минувшем сезоне НБА Дончич набрал свыше 3000 очков. Ранее это удавалось сделать лишь 10 игрокам лиги. Его команда дошла до финала, где уступила в серии «Бостон Селтикс» (1-4).

Также этим летом Дончич был членом сборной Словении в квалификационном турнире к Олимпиаде-2024. Его команда не смогла получить путёвку в Париж, уступив в полуфинале сборной Греции со счётом 68:96.