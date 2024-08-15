Отец Тейтума раскритиковал Керра за малое количество игрового времени сына на ОИ-2024

Джастин Тейтум, отец одного из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума, подверг критике отношение тренерского штаба олимпийской сборной США к своему сыну на Играх-2024 в Париже, где подопечные Стива Керра выиграли золотые медали. На прошедшем турнире Тейтум-младший довольствовался ограниченным игровым временем.

«Как тренер я бы не стал возражать против того, чтобы выпустить его на паркет. Как тренер я бы нашёл способ выпустить его. Почему он не играл? Не вижу причины», — сказал Джастин Тейтум в подкасте Scoop B Radio.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Джейсон Тейтум вместе с «Бостоном» выиграл чемпионский титул, после чего заключил с клубом новый контракт, ставший крупнейшим в истории лиги, на пять лет и $ 315 млн.