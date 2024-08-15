Алекс Мумбру возглавил сборную Германии

Пресс-служба немецкой баскетбольной ассоциации сообщила о назначении на пост главного тренера национальной команды испанского специалиста Алекса Мумбру.

«Надеюсь помочь немецкому баскетболу и стать частью этой семьи. Конечно, придётся дождаться первого тренировочного лагеря с командой, но у меня будет много работы и до этого. Очень рад приступить к работе», — заявил испанец.

Последним местом работы тренера была «Валенсия», которую Мумбру покинул этой весной, после того как клуб не смог выйти в плей-офф Евролиги.

Ранее было объявлено, что предыдущий наставник немецкой сборной Гордон Херберт подписал двухлетний контракт с мюнхенской «Баварией» и будет тренировать выступающую в Евролиге команду до 2026 года.