Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алекс Мумбру возглавил сборную Германии

Алекс Мумбру возглавил сборную Германии
Комментарии

Пресс-служба немецкой баскетбольной ассоциации сообщила о назначении на пост главного тренера национальной команды испанского специалиста Алекса Мумбру.

«Надеюсь помочь немецкому баскетболу и стать частью этой семьи. Конечно, придётся дождаться первого тренировочного лагеря с командой, но у меня будет много работы и до этого. Очень рад приступить к работе», — заявил испанец.

Последним местом работы тренера была «Валенсия», которую Мумбру покинул этой весной, после того как клуб не смог выйти в плей-офф Евролиги.

Ранее было объявлено, что предыдущий наставник немецкой сборной Гордон Херберт подписал двухлетний контракт с мюнхенской «Баварией» и будет тренировать выступающую в Евролиге команду до 2026 года.

Материалы по теме
Дюрант подшутил над Шрёдером за слова о европейском баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android